تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في السويد.. بين ازدواجية "الدستور" واستغلال "المتطرفين"

وحول تدبير المتطرف لما قام به، نشرت "يورونيوز" في تقرير لها، أن المتطرف "سلوان موميكا" (37 عامًا) الذي فر من العراق إلى السويد قبل سنوات؛ قد كتب للشرطة في الطلب الذي تَلَقّت وكالة "فرانس برس" نسخة منه: "أريد التعبير عن رأيي حيال القرآن". ووسط حراسة مشددة من الشرطة قام بفعلته المشينة وسط حشد ضَمَّ عشرات الأشخاص عبر مذياع". فيما أصدرت الشرطة بيانًا قالت فيه: "إن الاحتجاج لم يتسبب في "اضطراب في النظام"؛ لكنها أضافت أنه تم فتح تحقيق بشأن "إثارة توتر ضد جماعة عرقية"؛ لأن الرجل اختار حرق القرآن قرب مسجد. هذا فيما يقدم المتطرف نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي كـ"مفكر وكاتب علماني ملحد" و"عضو في حزب ديمقراطيي السويد (SD)". ويحتفي في منشوراته باليميني المتطرف "راسموس بالودان" الذي أقدَمَ على حرق نسخ من المصحف مرات عدة.