حادثة سرقة طريفة بشقراء.. مواطن يطالب السارق: "رد الحديد مكانه" فيجيبه: "أرحب"

وتفاجأ المواطن بأن الكاميرا ترصد في منتصف الليل شاباً يأتي لفيلته وينزل من سيارته، ليحمل أسياخ الحديد بغرض سرقتها، وعلى الفور قال المواطن للسارق - عبر كاميرا المراقبة - : "رد الحديد محله" ، فما كان من السارق إلا أن رد عليه مندهشاً: " أرحب !" فرد عليه صاحب الفلة : "رد الحديد مكانه".