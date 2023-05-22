حادثة سرقة طريفة بشقراء.. مواطن يطالب السارق: "رد الحديد مكانه" فيجيبه: "أرحب"

في حادثة محاولة سرقة غريبة، يتم خلالها تبادل الحديث بين مواطن وأحد اللصوص عبر كاميرا المراقبة، فبعدما حمل اللص عدداً من أسياخ الحديد في سيارته من فيلا المواطن ، خاطبه صاحب الحديد مطالباً إياه بإرجاع الحديد مكانه، وعلى الفور استجاب السارق لمطلبه ورد الحديد مكانه.
وتبين التفاصيل أن أحد المواطنين بمحافظة شقراء، ركب كاميرا مراقبة لفيلته التي لازالت تحت الإنشاء خشية أن تتعرض أدوات السباكة والكهرباء والحديد للسرقة، وربط المواطن تلك الكامرات المزودة بخاصية الصوت والصورة، بجواله الذي يصدر له ملاحظة عند أي تحرك ترصده الكاميرا.
وتفاجأ المواطن بأن الكاميرا ترصد في منتصف الليل شاباً يأتي لفيلته وينزل من سيارته، ليحمل أسياخ الحديد بغرض سرقتها، وعلى الفور قال المواطن للسارق - عبر كاميرا المراقبة - : "رد الحديد محله" ، فما كان من السارق إلا أن رد عليه مندهشاً: " أرحب !" فرد عليه صاحب الفلة : "رد الحديد مكانه".
وعندها امتثل السارق لطلب صاحب الفيلا وأنزل الحديد من سيارته بكل هدوء وانصرف.
وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الحادثة، وتمكنت الشرطة من التعرف على الشاب بعد التحري والبحث، وتم القبض عليه في وقت وجيز ، وتمت إحالته لجهة الاختصاص.