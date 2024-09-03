مدرسة ومركز خدمي.. "الرئيس القيرغيزي" يفتتح مشروعين تنمويين للندوة العالمية

افتتح رئيس جمهورية قيرغيزستان، (صادر جباروف)، مشروعين تنمويين نفّذهما مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
وتَمثل المشروع الأول في مدرسة البامير بمنطقة برهان صو بمحافظة أوش، والتي تخدم أكثر من (600) تلميذ وتلميذة، أما المشروع الثاني فكان مركز التوحيد، ويتكون من مدرسة نظامية تخدم (500) تلميذ وتلميذة، بالإضافة إلى مستوصف صحي، ومسجد جامع، ومكتبة، ووقف، وبيت للإمام، وبئر لمياه الشرب.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس جباروف لـ(60) مشروعًا اجتماعيًّا وتنمويًّا واستثماريًّا، تم تنفيذها في بلاده من قِبَل جهات وهيئات خيرية وتنموية داعمة متنوعة.
وحظيت مشروعات الندوة بإشادة المشاركين الذين ثمّنوا جهود المملكة العربية السعودية، حكومة وشعبًا، في دعمها الخيري السخي وأعمالها وبرامجها الهادفة التي تصب في مصلحة الشعب القيرغيزي.