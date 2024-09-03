مدرسة ومركز خدمي.. "الرئيس القيرغيزي" يفتتح مشروعين تنمويين للندوة العالمية

وتَمثل المشروع الأول في مدرسة البامير بمنطقة برهان صو بمحافظة أوش، والتي تخدم أكثر من (600) تلميذ وتلميذة، أما المشروع الثاني فكان مركز التوحيد، ويتكون من مدرسة نظامية تخدم (500) تلميذ وتلميذة، بالإضافة إلى مستوصف صحي، ومسجد جامع، ومكتبة، ووقف، وبيت للإمام، وبئر لمياه الشرب.