لوحات جمالية… الأجواء الطبيعية بمنتزه الأمير حسام تجذب المتنزهين

"سبق" وثقت جانبًا من خلو تلك المسطحات المائية من جريان المياه، إلا أن ذلك لم يمنع المتنزهين من التواجد بأعداد كبيرة، شملت أغلب أجزاء المنتزه، والذي اشتمل على توافر جميع الخدمات المتنوعة وسط تواجد خدماتي وأمني في الموقع .