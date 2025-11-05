أسواق العثيم تعزز توجهها الاستراتيجي وصلابتها في مواجهة تحديات السوق

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن نتائجها للربع الثالث من العام الحالي، وقد أظهرت النتائج مواصلة النمو في المبيعات بحدود 6% خلال الربع الثالث في هذا العام، وذلك مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث تجاوز صافي المبيعات 2,7 مليار ريال، ووصلت مبيعاتها تقريبًا إلى 8.4 مليار ريال منذ بداية العام، مقارنة بـ 8.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.
واستطاعت الشركة بهذا النمو أن تصل إلى ما يقارب 21.7% حصة سوقية في التجارة الحديثة على مستوى المملكة، وأكثر من 29% في مدينة الرياض التي تعتبر الأسرع نموًا من حيث القيمة معتمدة في ذلك على ثقة المستهلكين وانتشار فروعها، وشراكاتها المميزة مع الموردين.
إضافة إلى ذلك، وفي إطار تعزيز استراتيجية الشركة في التحول الرقمي، بدأت الشركة بالاستغلال الأمثل لفروعها المنتشرة في أكثر من 110 مدن ومحافظات في المملكة وقربها من عملائها وبتقديمها خدمة التوصيل السريع بالتعاون مع شركائها من شركات مختلفة، آخرها إعلان التحالف مع شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية.
وبهذه المناسبة، صرّح المهندس/ موفق عبدالله مباره– الرئيس التنفيذي قائلًا:"تشهد الأسواق حاليًا واحدة من أكثر الفترات تحديًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح المستهلك أكثر حرصًا على القيمة، في الوقت الذي ترتفع فيه التكاليف التشغيلية على مستوى القطاع. ومع ذلك، فإننا واثقون من استراتيجيتنا، ومن كفاءة كوادرنا، ومن قدرتنا على التكيف، ونركز جهودنا على تعزيز الكفاءة، وتطوير ولاء العملاء، والحفاظ على ريادتنا في القيمة، والجودة، والخدمة."
وأضاف المهندس موفق: إن ثمار استثمارنا في التسويق والخدمات بدأت بالظهور، مشيرًا إلى أن شهر سبتمبر من هذا العام - ولله الحمد - حقق نموًا في المبيعات المماثلة للتجزئة بنسبة 4% وهذا رقم استثنائي على الرغم من انخفاض حجم سوق التجزئة الحديثة بحدود 1% على مستوى المملكة بحسب دراسة حديثة لشركة نيلسون.
وفيما يخص خطط التوسع، فقد أوضح المهندس موفق أن الشركة، بعد اقترابها من تحقيق الحصة السوقية المستهدفة في العديد من المدن والمحافظات، فإنها قررت خفض عدد الافتتاحات مع التركيز على المواقع الأقل حصة سوقية، مثل مدينة جدة. أيضا ستقوم الشركة بتشغيل فروع مظلمة لدعم التجارة الإلكترونية، سواء عن طريق تطبيقها للتجارة الإلكترونية (سبيدي)، أو من خلال الشركات المتعاونة، كما ستركز الشركة جهودها على تنمية حصتها في المنتجات المختلفة.
وقد أوضح المهندس موفق عبدالله مباره، الرئيس التنفيذي للشركة، انخفاض الأرباح التشغيلية للشركة بحدود 35 مليون ريال في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأشار الى أن السبب الرئيس يعود إلى أضافة ما يقارب (34%) فروع جديدة منذ عام 2023م، ليصل عدد الفروع إلى 412 فرعًا بالمملكة، مبينًا أن الفروع الحديثة في المعتاد تحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 3-5 سنوات من التشغيل للوصول إلى نقطة التعادل.
وأضاف أن لدى الشركة أكثر من 80 فرعًا لم يتجاوز عمرها التشغيلي عامين، ما يجعل هذه النتائج ضمن المعدّلات المتوقعة، والطبيعية لدورة نمو الفروع الجديدة، وأشار المهندس موفق إلى أن الشركة تركز في المرحلة المقبلة على تعزيز أداء الفروع القائمة وزيادة مبيعاتها، في حين تتجه إلى خفض وتيرة التوسع الجغرافي، مع تعزيز التحول الرقمي، وتقديم خدمات، ومنتجات جديدة مناسبة لفئات الأعمار الأقل من 25 عامًا، حيث تتضمن خطتها للأعوام 2025- 2026 افتتاح ما بين 12 و 13 فرعًا سنويًا، الأمر الذي من شأنه تحقيق التوازن وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بإذن الله.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الشركة تحسنًا في أداء متاجرها المماثلة، من خلال زيادة الإقبال وتحسين عدد المرات الشرائية للعميل، والتي نمت خلال هذا الربع أكثر من 12% ، مقارنة بالعام الماضي لتعويض انخفاض حجم السلة.
وأضاف المهندس موفق مباره قائلاً:"نعتبر هذه المرحلة الصعبة فرصة لإعادة التوازن، والتركيز، والانطلاق بقوة أكبر، ورؤيتنا واضحة، نسعى لبناء منظمة أكثر مرونة، مدعومة بالتحول الرقمي، وتضع العميل في محور اهتمامها، ومستعدة للمرحلة القادمة من النمو".