أسواق العثيم تعزز توجهها الاستراتيجي وصلابتها في مواجهة تحديات السوق

وأضاف أن لدى الشركة أكثر من 80 فرعًا لم يتجاوز عمرها التشغيلي عامين، ما يجعل هذه النتائج ضمن المعدّلات المتوقعة، والطبيعية لدورة نمو الفروع الجديدة، وأشار المهندس موفق إلى أن الشركة تركز في المرحلة المقبلة على تعزيز أداء الفروع القائمة وزيادة مبيعاتها، في حين تتجه إلى خفض وتيرة التوسع الجغرافي، مع تعزيز التحول الرقمي، وتقديم خدمات، ومنتجات جديدة مناسبة لفئات الأعمار الأقل من 25 عامًا، حيث تتضمن خطتها للأعوام 2025- 2026 افتتاح ما بين 12 و 13 فرعًا سنويًا، الأمر الذي من شأنه تحقيق التوازن وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بإذن الله.