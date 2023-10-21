السعودية وماليزيا.. مبادئ ثابتة في تبنِّي منهج الإسلام الوسطي والتعاون المشترك

ومن جهة السعودية، فقد دأبت على تقديم المساعدات لماليزيا، التي تمثلت في الصندوق السعودي للتنمية، ومساعداته التي قدمها خلال الفترة من (1975م ـ 2016م) لعدد من المشاريع التنموية في ماليزيا، وكان لها الأثر الفعال في تنمية الحركة العلمية والاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية.