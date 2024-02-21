ديوان المظالم: أكثر من 840 ألف مذكرة مودعة عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات بـ "معين"

وأوضح الديوان، أن خدمة إيداع وتبادل المذكرات تتيح لأطراف الدعوى إيداع وتبادل المذكرات في الدعاوى المنظورة لدى جميع المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا، وقد فُعلت أخيرًا ضمن خدمات التقاضي الرقمية للمحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على المذكرات المقدمة من الطرف الآخر، وتلقي الإشعارات المباشرة حال رفعها وبشكل رقمي تام.