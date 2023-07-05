خلال إجازة العيد.. أكثر من 29 ألف مستفيد و167 ألف خدمة في مستشفيات الطائف

قدّمت مستشفيات محافظة الطائف الداخلية، والمستشفيات الطرفية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالطائف، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ، خدماتها لأكثر من 29 ألف مستفيد.