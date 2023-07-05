محليات

خلال إجازة العيد.. أكثر من 29 ألف مستفيد و167 ألف خدمة في مستشفيات الطائف

الصحة رفعت جاهزية 15 مستشفى لاستمرار تقديم الخدمات الصحية
وزارة الصحة
وزارة الصحة

قدّمت مستشفيات محافظة الطائف الداخلية، والمستشفيات الطرفية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالطائف، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ، خدماتها لأكثر من 29 ألف مستفيد.

وكانت "صحة الطائف" قد رفعت جاهزية 15 مستشفى داخليًّا وطرفيًّا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لاستمرار تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية للمراجعين، والتعامل مع الحالات الطارئة.

وزاد عدد مراجعي أقسام الطوارئ خلال الإجازة على 29800 مستفيد؛ فيما قدمت أقسام الأشعة أكثر من 10600 خدمة، وقدمت أقسام المختبرات في المستشفيات أكثر 157 ألف خدمة خلال فترة الإجازة.

الطائف
مديرية الشؤون الصحية بالطائف
وزارة الصحة

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