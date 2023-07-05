خلال إجازة العيد.. أكثر من 29 ألف مستفيد و167 ألف خدمة في مستشفيات الطائف

قدّمت مستشفيات محافظة الطائف الداخلية، والمستشفيات الطرفية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالطائف، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ، خدماتها لأكثر من 29 ألف مستفيد.
وكانت "صحة الطائف" قد رفعت جاهزية 15 مستشفى داخليًّا وطرفيًّا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لاستمرار تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية للمراجعين، والتعامل مع الحالات الطارئة.
وزاد عدد مراجعي أقسام الطوارئ خلال الإجازة على 29800 مستفيد؛ فيما قدمت أقسام الأشعة أكثر من 10600 خدمة، وقدمت أقسام المختبرات في المستشفيات أكثر 157 ألف خدمة خلال فترة الإجازة.