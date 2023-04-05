يعتمد على حديثي التخرج.. مركز الفعاليات يفتح التقديم في "رواد الفعاليات 2023"

ويقدم المركز الوطني للفعاليات للمتدربين في هذا البرنامج جملة من المزايا المادية والتعويضات، ويشترط الحصول على البكالوريوس أو الماجستير للمتقدمين، وسيستمر التقديم حتى نهاية أبريل الجاري، مروراً بمرحلتي التقييم والمقابلات، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج في 16 يوليو المقبل.