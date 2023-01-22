"لجنة إسكان الحجاج" بمكة تبدأ استقبال طلبات التصاريح للراغبين في تأجير منازلهم

وأوضحت أمانة العاصمة المقدّسة أن استقبال الطلبات مستمر خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن هناك عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقّق من توافر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قِبل اللجنة، ويمكن للمواطنين مراجعتها والاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، ومن ثم البدء بإصدار تصاريحهم.