بعد "الفلْق على الأريكة".. كيف عبّر المعلمون المرقون عن "الفرحة بسلم الرواتب الجديد"؟

ولم ينسَ معلمون مرقون أن يبثوا الأمل في نفوس المعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في الترقية، بإمكانية معاودة التقدم بالأوراق المطلوبة، للحصول على الترقية، ومن هؤلاء معلمة أطلقت على نفسها اسم "طيف المحبة" التي دعت المعلمين والمعلمات الذين لم يحالفهم الحظ في الترقية، إلى المحاولة مجدداً، قبل أن تنشر في حسابها: طريقة التقدم إلى نظام فارس، وطريقة استخراج قرار الترقيه، وقالت: بالتوفيق للجميع".