بعد "الفلْق على الأريكة".. كيف عبّر المعلمون المرقون عن "الفرحة بسلم الرواتب الجديد"؟

ما أن أعلنت وزارة التعليم عن نتائج ترقيات المعلمين للرتب المستحقة وذلك عبر "نظام فارس"، إلا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من عبارات الفرح التي تخللت تعليقات المعلمين المرقين، معتبرين الترقية في حد ذاتها حافزاً لهم على مضاعفة العطاء والتقدم في مسيرتهم التعليمية، ونتاج حرص وجهد قطفوا ثماره.
وحفلت منصة "إكس" بالكثير من تغريدات المعلمين والمعلمات المرقين، الذين تعمّد بعضهم نشر قرارات الترقية في حساباتهم من باب التباهي والفخر بما بذلوه من جهد، مذيلة بتعليقات تعبر عن اعتزازهم بالترقية.
وتحت هشتاقات عدة، منها #نظام_فارس و #الترقية_لشاغلي_الوظائف_التعليمية هنأ معلمون ومعلمات أنفسهم، كما هنأوا زملاءهم المعلمين المرقين، ورأوا في الترقية إلى رتبة أعلى، ثمرة للجهد الذي بذلوه في أداء مهام عملهم.
وفي حسابها في "إكس"، بشَّرت المعلمة "أم محمد" زملاءها المعلمين والمعلمات بإعلان النتائج، وقالت: "بدأت وزارة التعليم بإصدار قرارات الترقيات لشاغلي الوظائف التعليمية في قطاعات الوزارة والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، لمن هم على رتبة "معلم ممارس" أو "معلم متقدم" لطالبي الترقية لرتب أعلى.
وقال المعلم عمر الجهني في حسابه: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، بحمد الله وتوفيقه؛ صدر قرار ترقيتي إلى #معلم_متقدم"، وأضاف: "أبارك لكافة الزملاء المشمولين بالترقية، ونسأل الله التوفيق لنا وللجميع"، وأتبع تعليقه بنشر قرار الترقية.
وبعبارات تكشف عن فرحته الغامرة بالترقية، قال المعلم يسرى الرفاعي: "ماني على خبركم تراني ترقيت من رتبة متقدم لرتبة #خبير الحمدلله صاحب الفضل والمنة أولاً وآخراً"، فيما قال المعلم أحمد الزهراني: "بفضل من الله وتوفيقه، صدر قرار ترقيتي لرتبة معلم"، وتابع: "أسأل الله العلي القدير أن ينفعني بما علمني، وأن يجعلها عوناً لي على طاعته، وخدمة ديني ووطني".
وبتعليق لا يخل عن فخر واعتزاز وثقة في النفس، قالت المعلمة وضحى العتيبي في حسابها: "(لئن شكرتم لأزيدنكم).. ليست عبث وإنما حث للدماغ على رؤية الخير والتركيز عليه، واستشعاره يوماً بعد يوم، مما يؤدي للشعور بالاكتفاء والسعاده، فالشكر لله أولاً لصدور قرار ترقيتي إلى "معلم خبير"، ثم شكري وتقديري لـ#وزارة_التعليم على ما تقدمه من جهود وحوافز لمنسوبيها".
ولم تجد معلمة أخرى، أطلقت على نفسها اسم "كوتش عذبة" وسيلة أخرى، تعبر فيها عن قلقها من النتيجة التي بحثت عنها في نظام فارس، ولم تجدها في البداية، سوى وضع كوميك، يحوي صورة معلمة تجلس على أريكة، وهي قلقة جداً، ووضعت على الصورة تعليق "الله يفرجها".
وبدأ المعلم محمد الغامدي تغريدته بقوله: الحمد لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.. صدر اليوم قرار ترقيتي لرتبة "معلم خبير"، أسال الله أن تكون عوناً لي على الطاعة وبذل المزيد من العطاء لهذا الوطن الغالي.
فيما قالت المعلمة لطيفة الدليهان: تم صدور قرارات الترقية لشاغلي الوظائف التعليمية عبر حساب المعلم في #نظام_فارس". ونشر المعلم معيض المالكي قرار ترقيته في حسابه على إكس، وقال: "الحمد لله تم ترقيتي الى رتبة معلم متقدم".
وقالت المعلمة جوزاء فهد المليحي: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، صدر قرار الترقية الخاص بي لمعلم خبير في #نظام_فارس ولله الحمد والمنة، بارك الله لي ولجميع الزملاء والزميلات بها، وجعلها عوناً لنا على المزيد من البذل والعطاء لتحقيق مستهدفات وزارة التعليم وطموحات بلد الخير والنماء".
ولم ينسَ معلمون مرقون أن يبثوا الأمل في نفوس المعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في الترقية، بإمكانية معاودة التقدم بالأوراق المطلوبة، للحصول على الترقية، ومن هؤلاء معلمة أطلقت على نفسها اسم "طيف المحبة" التي دعت المعلمين والمعلمات الذين لم يحالفهم الحظ في الترقية، إلى المحاولة مجدداً، قبل أن تنشر في حسابها: طريقة التقدم إلى نظام فارس، وطريقة استخراج قرار الترقيه، وقالت: بالتوفيق للجميع".