الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعلن عن 25.6 مليون راكب وراكبة لـ "حافلات مكة" لـ عام 2022

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة عن 25.6 راكب وراكبة لـ حافلات مكة المكرمة والتي تقدم من خلالها خدمات مواصلات عامة في مدينة مكة المكرمة؛ عبر 12 مسار و 438 محطة توقّف.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد قائلاً "إن زيادة نمو استخدام الحافلات فاق التوقعات لعام 2022 إذ أشارت الدراسات إلى وصول مستخدمي الحافلات إلى حدود ١٥ مليون".
وأكد الرشيد "سنعملُ في المرحلة القادمة على تطويع التقنية لتقديم تجربة فريدة من نوعها على مستوى القطاع اللوجستي؛ نهدف من خلالها إلى تلبية احتياجات سكان وزوار مدينة مكة المكرمة ومشاعرها المقدسة".
واختتم الرشيد "تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة وفق ما توليه قيادة المملكة الرشيدة -أيّدها الله- ونفخر بالإنجازات المبذولة خلال عام 2022".
الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حصلت مؤخرًا على جائزة مكة للتميّز وذلك عن فرع الحج والعمرة لهذا العام بفضل مُساهمة مشروع حافلات مكة في تلبية تطلعات سكان وزائري مدينة مكة.