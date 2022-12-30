الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعلن عن 25.6 مليون راكب وراكبة لـ "حافلات مكة" لـ عام 2022

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد قائلاً "إن زيادة نمو استخدام الحافلات فاق التوقعات لعام 2022 إذ أشارت الدراسات إلى وصول مستخدمي الحافلات إلى حدود ١٥ مليون".