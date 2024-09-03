وزير الصناعة يبحث تعزيز الشراكة في تقنيات التصنيع المتقدم مع عدد من الوكالات والمؤسسات السنغافورية

وبحث "الخريف" في اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لوكالة العلوم والتكنولوجيا والبحث "A*STAR"، تعزيز سبل التعاون مع الوكالة، التي تُصنف إحدى أفضل المنظمات الحكومية المبتكرة في مجال العلوم والتقنية في العالم، وتطرّق الطرفان إلى الاستفادة من خبرات A*STAR" التقنية في التصنيع، حيث تمتد أنشطتها لتشمل التجارة والاتصال، والصحة البشرية والإمكانات، والحلول الحضرية والاستدامة، والاقتصاد الرقمي، والتصنيع المتقدم، والمواد الكيميائية، والبحث والتطوير.