وزير الطاقة ورئيس شؤون الحرمين يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الكفاءة التشغيلية

وتنصّ مذكرة التفاهم على تعاون الوزارة مع الرئاسة في مراجعة وسائل وإجراءات وتدابير السلامة والصحة المهنية المتوفرة في المواقع التابعة للرئاسة، والمشاركة في تطوير وتعزيز بناء بيئة عمل آمنة فيها، وتطوير وتطبيق منهجية معتمدة للإنذار المبكر، تشمل: المراقبة، والتنبّؤ، والرصد، والإبلاغ عن مخالفات السلامة والصحة المهنية، والحوادث والحالات الطارئة، وعدم الالتزام بقواعد السلامة، مع التنسيق في هذا مع الجهات ذات العلاقة، بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها.