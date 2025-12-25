"منشآت" تُنظّم جولة الامتياز التجاري في الأحساء

ويشارك في الجولة 21 علامة تجارية وعددًا من الجهات الممكنة والداعمة؛ للتعريف بنموذج الامتياز التجاري، ومساعدة المنشآت التي تسعى للاستفادة منه في دخول مجال الامتياز, وتستهدف رفع الوعي حول الامتياز التجاري بجوانبه المختلفة، بما يشمل الأطر القانونية والتشغيلية والتسويقية، إلى جانب التعريف بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الممكنة لدعم أصحاب الامتياز ومانحي العلامات التجارية، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية متكاملة في المحافظة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.