"منشآت" تُنظّم جولة الامتياز التجاري في الأحساء

تُنظّم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، جولة الامتياز التجاري في محافظة الأحساء خلال الفترة من 29 إلى 30 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع وزارة التجارة، وبرنامج التحول الوطني، وبنك التنمية الاجتماعية، والمركز السعودي للأعمال، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغرفة الأحساء، ومركز الامتياز التجاري.
ويشارك في الجولة 21 علامة تجارية وعددًا من الجهات الممكنة والداعمة؛ للتعريف بنموذج الامتياز التجاري، ومساعدة المنشآت التي تسعى للاستفادة منه في دخول مجال الامتياز, وتستهدف رفع الوعي حول الامتياز التجاري بجوانبه المختلفة، بما يشمل الأطر القانونية والتشغيلية والتسويقية، إلى جانب التعريف بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الممكنة لدعم أصحاب الامتياز ومانحي العلامات التجارية، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية متكاملة في المحافظة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتتضمن فعاليات الجولة جلسة حوارية بعنوان "الحراك الاقتصادي ومستقبل الامتياز التجاري في محافظة الأحساء"، بمشاركة نخبة من المختصين ورواد الأعمال، إضافة إلى تقديم 10 ورش عمل متخصصة تسهم في تمكين المهتمين بمجال الامتياز التجاري، وحضور عددٍ من الجهات التمويلية والاستشارية، من بينها بنك التنمية الاجتماعية، وغرفة الأحساء، ومركز الأحساء للتحكيم التجاري.
كما تستعرض عددًا من قصص النجاح الملهمة، وتقدّم جلسات استشارية وإرشادية للراغبين في الدخول إلى عالم الامتياز التجاري، إلى جانب استضافة علامات تجارية مانحة، تتيح فرصًا استثمارية متنوعة في مختلف أنحاء المملكة.
ودعت "منشآت" الراغبين في حضور الفعاليات إلى التسجيل المسبق عبر الرابط: https://franchisesa.monshaat.gov.sa/step1.