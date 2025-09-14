"سدايا" و"التعليم" تدعوان للالتحاق ببرنامج الابتعاث لدراسة علوم البيانات والذكاء الاصطناعي بأرقى الجامعات العالمية

وتهدف هذه الخطوة؛ إلى توفير فرص تعليم متميزة للكفاءات الوطنية في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في أرقى الجامعات العالمية، وتشجيعهم على اكتساب المعرفة والمهارات والخبرات في هذا المجال، على أيدي أساتذة وخبراء في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار بناء القدرات الوطنية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تُعدُّ تخصصات البيانات والذكاء الاصطناعي من الأكثر طلبًا في سوق العمل، ولها دور أساسي في تشكيل المستقبل التقني في ظل ما يشهده العالم من تطور تقني متسارع.