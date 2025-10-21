بنك البلاد يحصد جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات – الفئة الذهبية – للعام الثاني على التوالي

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا لدور بنك البلاد الريادي في إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية النوعية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك دعم التعليم، وريادة الأعمال، والبرامج البيئية والصحية، إلى جانب جهوده في تعزيز الشمول المالي وتمكين الشباب , كما يواصل بنك البلاد تطوير استراتيجيته في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، وتكريس ثقافة العمل التطوعي بين منسوبيه، وتوسيع نطاق برامجه المجتمعية لتشمل مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.