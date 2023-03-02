"إغاثي الملك سلمان" يوزع مواد إغاثية على متضرري الزلزال في الريحانية بتركيا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد إيوائية على المتضررين من الزلزال في مدينة الريحانية التابعة لولاية هاتاي بجمهورية تركيا، استفاد منها 61 فردًا، وذلك بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.