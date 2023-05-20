جائزةٌ عالمية كبرى لتعليم عسير في معرض "آيسف" الدولي بالولايات المتحدة

وهنّأ مدير عام التعليم الدكتور أحمد العمري، الطالب؛ لقاء تحقيق هذا الإنجاز، مثمنًا جهود أسرته، ومعلميه، ومدرسته، وإدارة الموهوبين؛ لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات تعليم عسير، في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.