بنك التصدير والاستيراد يوقّع اتفاقيتين مع بنكَيْ "تركيا فاينانس كاتيليم" والتصدير التركي

وأوضح المهندس الخلب أن توقيع الاتفاقيتين مع "بنك تركيا فاينانس كاتيليم"، وبنك التصدير التركي، يعد خطوة معززة لعلاقات المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، وفتحًا جديدًا نحو تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وفي إطار جهود البنك لدعم المصدرين السعوديين والمستوردين في تركيا بحزمة من حلول التمويل والائتمان وخدمات الضمان التي تساعد في تدفق المنتجات السعودية إلى الأسواق التركية، وتسهم بتقليل مخاطر التصدير وسدّ فجوات تمويل الصادرات إلى تركيا.