تفاعلًا مع "سبق".. "مهرجان محايل" يخفض أسعار تذاكر دخول فعالياته

ونقلت "سبق" ملاحظات ارتفاع التذاكر لإدارة مهرجان محايل، التي أبدت تجاوبًا سريعًا، مؤكدة خفضها السعر للفرد من العائلات إلى 15 ريالًا بدلًا من 20 ريالًا، وللعزاب إلى 30 ريالًا بعد أن كانت 40 ريالًا، في الأيام التي تشهد حضور بعض المنشدين وفناني الفلكلور الشعبي.