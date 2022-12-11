تفاعلًا مع "سبق".. "مهرجان محايل" يخفض أسعار تذاكر دخول فعالياته

تفاعلت إدارة مهرجان محايل مع ما نقلته "سبق" حول ارتفاع أسعار تذاكر الدخول؛ حيث خفّضت الأسعار بشكل ملحوظ.
كان قد شكا عدد كبير من زوار مهرجان محايل التسويقي والترفيهي من ارتفاع أسعار التذاكر بشكل كبير.
وكان قد وصل سعر التذكرة وفق قول الزوار المشتكين، 40 ريالًا للعزاب، و20 ريالًا للعائلات، وهو ما يتطلب التدخل لخفضها، بما يتناسب مع الوضع العام للمهرجان الموسمي.
وأشار عدد من الزوار إلى أن بعض الأسر اضطرّت لمغادرة المكان بعد وصولها من أماكن بعيدة في ظل المبالغ الباهظة التي قد يتكبدها رب الأسرة.
ونقلت "سبق" ملاحظات ارتفاع التذاكر لإدارة مهرجان محايل، التي أبدت تجاوبًا سريعًا، مؤكدة خفضها السعر للفرد من العائلات إلى 15 ريالًا بدلًا من 20 ريالًا، وللعزاب إلى 30 ريالًا بعد أن كانت 40 ريالًا، في الأيام التي تشهد حضور بعض المنشدين وفناني الفلكلور الشعبي.
وقالت إدارة محايل: إن الأسعار في الأيام العادية تبلغ سبعة ريالات للفرد من العائلات، وعشرة ريالات للعازب.
يُذكر أن "تهامة عسير" تشهد توافدًا كبيرًا من الزوار القادمين من مرتفعات المنطقة؛ بحثًا عن الدفء في ظل الانخفاض الشديد في درجات الحرارة بها.