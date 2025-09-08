مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يزيل خثرات بالشريان السباتي وشرايين القدم بالقسطرة التداخلية دون جراحة

وأضافت: أن النتائج أظهرت وجود انسداد بالشريان السباتي وشرايين القدم، وناقش الفريق الطبي الحالة وخلص إلى أن هناك ضرورة للتدخل العاجل عبر تقنية القسطرة التداخلية، لمحاصرة التبعات ومنع تطورها إلى السكتة الدماغية، حيث تمت إزالة انسداد الشريان السباتي باستخدام تقنية القسطرة التداخلية، ومن ثم زراعة دعامة في المنطقة المتضررة، كما تمت إزالة خثرات القدم وتأمين حركة الدم بشكل طبيعي، مؤكدة أن التدخل العلاجي تكلل ولله الحمد، بالنجاح التام، حيث نُقِل المراجع بعلامات حيوية مستقرّة إلى وحدة العناية المركزة، للمراقبة، وتحسنت قدرته على الحركة والنطق، بالإضافة إلى أنّ مستوى الفهم والإدراك ارتفع بشكل لافت، ولاحقاً أعيد فحصه بالأشعة مرة أخرى، فأظهرت النتائجُ عودةَ حركة الدم عبر الشريان إلى طبيعتها، كما تبيّن أن السبب الأساسي للإصابة يعود إلى عدم انتظام ضربات القلب.