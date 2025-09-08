مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يزيل خثرات بالشريان السباتي وشرايين القدم بالقسطرة التداخلية دون جراحة

شَهِد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة، إجراء عملية متقدمة لإزالة خثرات في شريان الدماغ وشرايين القدم، باستخدام تقنية القسطرة التداخلية، دون فتح جراحي، وأعاد التدخل الطبي الناجح حركة الدم إلى وضعها الطبيعي، وأنهى معاناة رجل يبلغ من العمر "62" عاماً، ذكرت ذلك د. فرح العيسى استشارية المخ والأعصاب والأشعة التداخلية، رئيسة الفريق الطبي المعالج.
وقالت د. العيسى: إن المراجع أسعف إلى المستشفى بعدما أصيب بشكل مفاجئ بشلل نصفي، وتدنّ في الإدراك والفهم، وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين، وعلى الفور أجريت له فحوصات دقيقة بدأت بمراجعة التاريخ المرضي والفحص الجسدي، ثم التصوير بالموجات الصوتية Ultrasound، لقياس تدفق وضغط الدم في الشرايين السباتية، والتصوير المقطعي المحوسب Ct- scan، للتأكد مما إذا كان المراجع مصاباً بالسكتة الدماغية أو مشكلات أخرى.
وأضافت: أن النتائج أظهرت وجود انسداد بالشريان السباتي وشرايين القدم، وناقش الفريق الطبي الحالة وخلص إلى أن هناك ضرورة للتدخل العاجل عبر تقنية القسطرة التداخلية، لمحاصرة التبعات ومنع تطورها إلى السكتة الدماغية، حيث تمت إزالة انسداد الشريان السباتي باستخدام تقنية القسطرة التداخلية، ومن ثم زراعة دعامة في المنطقة المتضررة، كما تمت إزالة خثرات القدم وتأمين حركة الدم بشكل طبيعي، مؤكدة أن التدخل العلاجي تكلل ولله الحمد، بالنجاح التام، حيث نُقِل المراجع بعلامات حيوية مستقرّة إلى وحدة العناية المركزة، للمراقبة، وتحسنت قدرته على الحركة والنطق، بالإضافة إلى أنّ مستوى الفهم والإدراك ارتفع بشكل لافت، ولاحقاً أعيد فحصه بالأشعة مرة أخرى، فأظهرت النتائجُ عودةَ حركة الدم عبر الشريان إلى طبيعتها، كما تبيّن أن السبب الأساسي للإصابة يعود إلى عدم انتظام ضربات القلب.
وأوضحت د. العيسى أن المراجع غادر إلى منزله بحالة صحية جيدة، لكنه سيخضع لبرنامج علاج تأهيلي، مشيرة إلى أن نجاح العملية جنّبه الكثير من التبعات الصحية الوخيمة، كما أنّه يمثل امتدادًا للنجاحات الطبية المتتالية التي يحقّقها مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة، وذلك بفضل توفر الكفاءات الطبية المتميزة، والتجهيزات المتقدمة.