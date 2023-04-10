استخراج طقم أسنان من منتصف المريء لسبعيني ابتلعه بالخطأ في المدينة المنورة

تمكنت الفرق الطبية بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة من استخراج طقم أسنان من منتصف المريء لمريض سبعيني ابتلعه بالخطأ، وذلك بواسطة المنظار.
وفي التفاصيل، حضر المريض إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الرئيسي برفقة ذويه بعد أن ابتلع طقم الأسنان الخاص به بالخطأ، وكان يُعاني من آلام شديدة في الصدر وعدم القدرة على البلع، وبعد عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة التي أظهرت وجود طقم الأسنان في منتصف المريء.
وعلى الفور تم استدعاء الفريق الطبي من الأقسام المختلفة للتعامل الفوري مع الحالة، ونجح الفريق باستخراج الطقم عن طريق عمل منظار الجهاز الهضمي العلوي، وتمت متابعة الحالة حتى استقرارها وغادر المستشفى بصحة جيدة .
يذكر أن مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية استقبلت خلال الربع الأول من العام الحالي 82،026 مراجعاً عن طريق أقسام الطوارئ فيما استفاد من خدمات العيادات الخارجية 102،127 مراجعاً خلال الفترة ذاتها، كما أجريت 2817 عملية جراحة خلال الربع الأول من العام 2023م .