استخراج طقم أسنان من منتصف المريء لسبعيني ابتلعه بالخطأ في المدينة المنورة

وفي التفاصيل، حضر المريض إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الرئيسي برفقة ذويه بعد أن ابتلع طقم الأسنان الخاص به بالخطأ، وكان يُعاني من آلام شديدة في الصدر وعدم القدرة على البلع، وبعد عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة التي أظهرت وجود طقم الأسنان في منتصف المريء.