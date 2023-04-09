تعرّف على قصة إطلاق مدفع رمضان كشاهد على لحظة الإفطار توثّقها "الدارة"

نشرت دارةُ الملك عبد العزيز، مقطعَ فيديو عبر حسابها في تويتر، يوثّق بداية قصة إطلاق مدفع رمضان لحظة الإفطار، وكيف انتقل إلى المملكة وارتبط بالشهر الكريم.
وتفصيلًا: أوضحت الدارة أن قصة المدفع الرمضاني بدأت في مدينة القاهرة عام 859هـ، التي كانت أول مدينة إسلامية يطلق فيها المدفع الرمضاني، وانتقل الأمر إلى مدينة الرياض في عام 1282هـ، وذلك خلال عهد الإمام فيصل بن تركي.
وأضافت الدارة: أنه في عام 1340هـ أوكل الملك عبدالعزيز مهمةَ إطلاق المدفع إلى شعيب بن عبد الرحمن الدوسري بالرياض، واستمرّ الأمر مرتبطًا بالعادات الرمضانية، ولكن في عام 1435هـ توقّف المدفع في مكة المكرمة؛ حيث إنه كان يتم إطلاقه من أعلى قمة جبل المدافع المطلّ على حي جرول لأكثر من 50 عامًا.
وتابعت في عام 1436هـ، وبأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، عاد المدفع الرمضاني إلى المدينة المنورة.