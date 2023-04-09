تعرّف على قصة إطلاق مدفع رمضان كشاهد على لحظة الإفطار توثّقها "الدارة"

وأضافت الدارة: أنه في عام 1340هـ أوكل الملك عبدالعزيز مهمةَ إطلاق المدفع إلى شعيب بن عبد الرحمن الدوسري بالرياض، واستمرّ الأمر مرتبطًا بالعادات الرمضانية، ولكن في عام 1435هـ توقّف المدفع في مكة المكرمة؛ حيث إنه كان يتم إطلاقه من أعلى قمة جبل المدافع المطلّ على حي جرول لأكثر من 50 عامًا.