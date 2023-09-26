الدوحة.. انعقاد اللجنتين السياسية والتنفيذية المنبثقتين عن مجلس التنسيق السعودي القطري

ترأّس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، اليوم، اجتماعي اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري في العاصمة القطرية الدوحة.