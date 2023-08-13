"البحر الأحمر الدولية" و"زين" تدشّنان أول شبكة للجيل الخامس "5G" خالية من الانبعاثات بالعالم

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"، المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر: "إنّنا نفخر اليوم، وبعد أن أصبحنا مزوّدًا رائدًا لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية؛ بأن نرسّخ قواعد تحولنا إلى مزودٍ رائدٍ للتقنية المستدامة من خلال تدشين أول شبكة للجيل الخامس "5G" خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم في رؤية نتشاركها مع "البحر الأحمر الدولية"، الشركة الرائدة عالميًّا في التنمية المسؤولة؛ فنحن نتشارك وإياهم قيمًا عديدة من تحقيق رفاهية الإنسان، وصولًا إلى الحفاظ على الطبيعة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.