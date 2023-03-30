تعرض لحادث وأصيب بقطع في الكبد.. جراحة تنقذ شابًا في تبوك

وقالت "صحة تبوك" إن الفريق الطبي من قسم جراحة الصدر في مستشفى الملك خالد بتبوك تلقى بلاغاً عاجلاً في قسم الطوارئ لإنقاذ حياة حالة تعرضت لحادث مروري مروع، حيث تم تقديم الخدمات الإسعافية الأولية ووضع المريض على جهاز التنفس الصناعي لحين استقرارها وإجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية.