بين الحالات المرضية والحوادث.. الهلال الأحمر بالطائف يباشر 5657 بلاغًا خلال سبتمبر

سجّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، ارتفاعًا في عدد الحالات المرضية التي باشرتها إسعافيًّا خلال شهر سبتمبر من عام 2023؛ حيث بلغ عددها 4357، تنوعت ما بين أزمات قلبية وصدرية وأمراض باردة؛ فيما جاء عدد الحالات الناتجة عن الحوادث، 1300 حالة ما بين بسيطة إلى حالات خطيرة، ليبلغ إجمالي البلاغات 5657 بلاغًا، وساهمت سرعة الاستجابة في تلك الحالات بتقديم خدمة مميزة في الحفاظ على الأرواح.
وأوضحت الهيئة أن الحالات تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية تعاملت معها الفِرَق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.
وبيّنت الهيئة أنه تم نقل 2409 حالة إسعافية إلى المستشفيات لحاجتها لرعاية متقدمة؛ فيما تم التعامل مع 961 حالة إسعافية دون الحاجة لنقلها.
ونوّهت في حال وجود حالة إسعافية إلى المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني" والذي يدعم خصائص متنوعة بلغات مختلفة.