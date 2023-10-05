بين الحالات المرضية والحوادث.. الهلال الأحمر بالطائف يباشر 5657 بلاغًا خلال سبتمبر

سجّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، ارتفاعًا في عدد الحالات المرضية التي باشرتها إسعافيًّا خلال شهر سبتمبر من عام 2023؛ حيث بلغ عددها 4357، تنوعت ما بين أزمات قلبية وصدرية وأمراض باردة؛ فيما جاء عدد الحالات الناتجة عن الحوادث، 1300 حالة ما بين بسيطة إلى حالات خطيرة، ليبلغ إجمالي البلاغات 5657 بلاغًا، وساهمت سرعة الاستجابة في تلك الحالات بتقديم خدمة مميزة في الحفاظ على الأرواح.