مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يحصد المركز الأول في جوائز التميز لتحسين الأداء من وزارة الصحة

حصلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ممثلة في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، على المركز الأول في جوائز التميز لمشاريع تحسين الأداء وسلامة المرضى على مستوى مستشفيات القطاع الخاص بمنطقة الرياض، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للجودة لعام 2025م، التي أقيمت بفرع وزارة الصحة في الرياض.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لعمل جماعي متكامل بين مختلف الأقسام، حيث نجح المستشفى في تحقيق "المعدل الصفري لعدوى المرضى المنوّمين"، وهو أحد أهم مؤشرات السلامة وجودة الخدمات الصحية. ويعكس هذا التميز مدى اهتمام المجموعة بمعايير الجودة وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، فضلًا عن التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال رعاية المرضى.
كما يجسد هذا النجاح جهود فرق العمل المهنية وتعاونهم المستمر، مما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة انعكست إيجابًا على مستوى سلامة المرضى وتجربتهم داخل المستشفى، في إطار دعم رؤية السعودية 2030 والارتقاء بجودة القطاع الصحي.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان حقق العديد من النجاحات والاعتمادات، من أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، وشهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، إضافة إلى اعتماد HIMSS EMRAM Stage 7 لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية، وشهادة التميز من مركز الاعتماد والتميز الأمريكي SRC.