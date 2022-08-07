إعلان الدفعة الأولى للمرشحين للقبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

وبيّن أنه يتطلب على المرشحين للقبول في رغبة أدنى من رغبتهم الأولى إنهاء إجراءات القبول الإلكترونية ليتسنى لهم الدخول في المنافسة على الترقية لرغباتهم الأعلى بالدفعات القادمة، علماً بأن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق طلباتهم تلقائيًا، مشيرًا إلى أن على المرشحين في مسارات الكليات الصحية طباعة نموذج كشف اللياقة المهنية، حيث سيتم إرسال موعد الكشف برسالة نصية على جوّال الطالب المسجّل في طلبه بعد انتهاء الدفعات.