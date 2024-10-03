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ملتقى الصحة العالمي يحتضن ألف مستثمر وأكثر من 60 شركة ناشئة

ينطلق في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2024م بمركز الرياض للمعارض
ملتقى الصحة العالمي يحتضن ألف مستثمر وأكثر من 60 شركة ناشئة
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تنطلق أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، برعاية وزارة الصحة، وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي، وبتنظيم من شركة تحالف المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة إنفورما العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

ويأتي الملتقى هذا العام بالعديد من الفرص الاستثمارية وذلك بمشاركة أكثر من 1,000 مستثمر، وأكثر من 60 شركة ناشئة، ومجموعة كبيرة من رواد الأعمال، حيث يضم منتدى المستثمرين الذي يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، كما يوفر صالات خاصة تجمع المستثمرين والشركات في مكان واحد.

ويقدم الملتقى خلال أيامه مسابقة "رؤية الجيل القادم" المخصصة للشركات الناشئة بجوائز مالية تتعدى 100,000 ريال، بدعم من Startups Magazine، حيث تشمل المسابقة الشركات الناشئة التي يقل عمرها عن 5 أعوام، وعدد موظفيها عن 25 موظفًا، ومن المقرر أن ينطلق نصف النهائي في أول يومين من الملتقى بحيث تكون النهائيات في اليوم الأخير، وسيحصل الفائزون على جناح في النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي، إلى جانب تعاون 18 جهة حكومية وشبه حكومية لتمكين الابتكار في المجال.

جدير بالذكر أن ملتقى الصحة العالمي يعد الملتقى الأسرع نموًا في القطاع الصحي على مستوى العالم، ووجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية في القطاع الصحي.

ملتقى الصحة العالمي
مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات

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