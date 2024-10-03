ملتقى الصحة العالمي يحتضن ألف مستثمر وأكثر من 60 شركة ناشئة

ويقدم الملتقى خلال أيامه مسابقة "رؤية الجيل القادم" المخصصة للشركات الناشئة بجوائز مالية تتعدى 100,000 ريال، بدعم من Startups Magazine، حيث تشمل المسابقة الشركات الناشئة التي يقل عمرها عن 5 أعوام، وعدد موظفيها عن 25 موظفًا، ومن المقرر أن ينطلق نصف النهائي في أول يومين من الملتقى بحيث تكون النهائيات في اليوم الأخير، وسيحصل الفائزون على جناح في النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي، إلى جانب تعاون 18 جهة حكومية وشبه حكومية لتمكين الابتكار في المجال.