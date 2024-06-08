رحلة استكشافية.. متعة "الهايكينغ" في جبال الباحة

أما الهايكنغ في جبل شدا فينقسم إلى قسمين بناءً على محبي الرياضة، فهناك جبل شدا الأعلى الذي يُعدّ أعلى جبل في سهل تهامة، ويقع بين قلوة والمخواة، وتغلب على تضاريس الجبل الصخور الملساء، إلى جانب كونه من المحميات الطبيعية في المملكة، ومسكنًا لعدد من الكائنات الحية النادرة والطيور المهاجرة. أما جبل شدا الأسفل فيمتاز عن غيره من الجبال المحيطة به في المنطقة بتشكيلاته الصخرية العجيبة، مما جعله وجهة محببة لهواة رياضة الهايكنغ في الباحة.