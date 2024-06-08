رحلة استكشافية.. متعة "الهايكينغ" في جبال الباحة

تشتهر منطقة الباحة بالعديد من المناطق المميزة والمناظر الخلابة والأجواء الساحرة، مما جعلها وجهة مثالية لمحبي رياضة الهايكنغ من الجنسين، خاصةً أن المنطقة تتسم بالجبال والأجواء المعتدلة التي تجعل من ممارسة الهايكنغ تزداد متعةً في أجواء مناسبة ومثالية.
ولتعدد مناطق ممارسة تلك الرياضة المفضلة عند كثير من الناس، تعدُّ الباحة من أكثر المناطق جذبًا للسياحة، ومن أفضلها لممارسة الرياضات الجبلية والمغامرات، لتوفر لمحبي رياضة الهايكنغ فرصة المشي بين المناظر والطرق الطبيعية والقرى بمسارات مدروسة ومجهزة لزيادة المتعة.
وتضم الباحة العديد من الجبال التي تناسب محبي الهايكنغ ومنها جبال شدا، ومسار قمم الباحة، فيما تقدم الباحة لمحبي هذه الرياضة فرصة المرور على القرى التراثية ذات الطابع الهندسي الفريد والمتاحف الثرية بالآثار والمتنزهات المتنوعة، ما يجعل الأمر رياضةً ومتعةً في نفس الوقت.
أما الهايكنغ في جبل شدا فينقسم إلى قسمين بناءً على محبي الرياضة، فهناك جبل شدا الأعلى الذي يُعدّ أعلى جبل في سهل تهامة، ويقع بين قلوة والمخواة، وتغلب على تضاريس الجبل الصخور الملساء، إلى جانب كونه من المحميات الطبيعية في المملكة، ومسكنًا لعدد من الكائنات الحية النادرة والطيور المهاجرة. أما جبل شدا الأسفل فيمتاز عن غيره من الجبال المحيطة به في المنطقة بتشكيلاته الصخرية العجيبة، مما جعله وجهة محببة لهواة رياضة الهايكنغ في الباحة.
وتعتبر رحلات الهايكنغ فرصة قوية لتعزيز وتحسين جودة حياة الأفراد، وتساهم هذه الرياضة في جذب انتباه الزوار إلى المعالم الأثرية والتراثية والطبيعة الخلابة التي تحظى بها المنطقة.
ويقدِّم برنامج صيف السعودية تحت شعار (تراها) سبع وجهات سياحية فريدة؛ هي: عسير والباحة والطائف، والبحر الأحمر، إلى جانب جدّة والرياض والعلا، كما سيشهد برنامج صيف السعودية هذا العام، مع عودة موسم جدّة وانطلاق موسم عسير، العديد من الحفلات والفعاليات والمنتجات المصمَّمة للعوائل والأطفال، إضافة إلى تنظيم بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدّة.