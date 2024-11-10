"السجل العقاري" يبدأ تسجيل 146.478 قطعة لـ 22 حيًّا بالرياض و36 بالمزاحمية والدرعية

ويشمل التسجيل في مدينة الرياض الأحياء التالية: (جزء من حي عريض، وادي لبن، مدينة الملك عبدالله للطاقة، الوسام، السحاب، المرجان، البشائر، الإسكان، البرية، المدينة الصناعية الجديدة، هيت، خشم العان، أُحد، عكاظ، ديراب، المنصورية، الحائر، العماجية، الغنامية، أم الشعال، السهباء والمصفاة)، فيما يشمل التسجيل في محافظة المزاحمية أحياء: (وسيلة، نوارة، غرناطة، طويق، شخيب، حضار، الياسمين، الورود، الواحة، الهدا، المروج، المحمدية، اللؤلؤة، الغطغط، العليا، الصناعية، الصقورية، الشلال، الريف، الراشدية، الحزيمية، الحزم، الجامعة، الأندلس ومشيرفة)، كما يشمل التسجيل أحياءً بمحافظة الدرعية وهي: (الشهداء، عقرباء، سلام، الوادي، العدل، نجد، العين، الوصيل، الأمير سلطان، الواحة، هجرة بوضة).