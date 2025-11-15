القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة ، للملك فيليب ملك مملكة بلجيكا.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.