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"البار": لا علاقة بين عمليات استمطار السحب والأمطار الغزيرة
نفى أيمن البار مدير برنامج استمطار السحب، وجود علاقة بين عمليات الاستمطار وهطول الأمطار الغزيرة والحالات الجوية الأخيرة التي أثرت على المملكة ودول الخليج.
وأشار في حديثه لنشرة الرابعة إلى فوائد التوسع في عمليات الاستمطار بزيادة الهاطل المطري في السعودية، مبينًا أن مناخ المملكة شديد الجفاف ومتوسط الهاطل المطري لا يتجاوز الـ 100 ملم مقارنة بدول العالم التي يتجاوز فيها الهاطل 3 آلاف ملم.
وأوضح أن المملكة تسعى إلى توطين التقنية في برنامج عمليات الاستمطار وتمتلك أحدث خمس طائرات مجهزة في هذا المجال.