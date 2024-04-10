"السديس" يلتقي أئمة الحرمين والعلماء المهنئين بعيد الفطر المبارك

وهنأ القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل منهم الصيام والقيام، وأن يجعله عيدًا مباركًا، ويعيده على الجميع بالخير.. داعيًا الله- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وبلاد المسلمين وهم يرفلون في أمن وأمان، ورخاء وازدهار، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.