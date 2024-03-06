أمير الباحة يطلق عددًا من الوعول والنسور في المتنزه الوطني ببلجرشي

أطلق الأمير الدكتور حسام بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، عددًا من الوعول الجبلية والنسور في المتنزه الوطني بمحافظة بلجرشي؛ وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية في المملكة، الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وتأتي هذه المبادرات للحفاظ على التنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل البيئة الطبيعية، وتعزيز التوازن البيئي، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على الحياة الفطرية؛ حيث تُعد الوعول من الحيوانات البرية الجميلة ورمزًا للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، كما تتميز الوعول بقدرتها على التكيف مع مختلف البيئات، ولها دور هام في النظام البيئي.
من ناحيته، رفع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، شكره لسمو أمير منطقة الباحة على جهوده المبذولة، ورعايته هذا الإطلاق الذي يأتي في ظل توسيع وترسيخ جهود المحافظة على الحياة الفطرية على المستوى الوطني، والحفاظ على هذه الثروات ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والسياحية والثقافية.