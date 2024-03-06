أمير الباحة يطلق عددًا من الوعول والنسور في المتنزه الوطني ببلجرشي

وتأتي هذه المبادرات للحفاظ على التنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل البيئة الطبيعية، وتعزيز التوازن البيئي، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على الحياة الفطرية؛ حيث تُعد الوعول من الحيوانات البرية الجميلة ورمزًا للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، كما تتميز الوعول بقدرتها على التكيف مع مختلف البيئات، ولها دور هام في النظام البيئي.