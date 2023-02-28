"الشعيبي": الجريش والمقشوش امتدادان تاريخيان يعبّران عن ثقافة وهوية المملكة ومجتمعها

وأكدت أن طبق "المقشوش" ذُكِر تاريخيًّا في الكتب والمصادر المعرفية، ويُعد طبقًا محببًا، ويتواجد طوال العام، ويمكن تناوله في الصباح الباكر خلال وجبة الإفطار لتميزه بقيمته الغذائية، وقد يكون طبقًا جانبيًّا مع القهوة السعودية، وأردفت: "الأطباق ثقافة متكاملة مثل اللغة والعادات والتقاليد؛ إذ تنعم المملكة بوفرة من الأطباق التراثية الأصيلة ذات الأبعاد التاريخية والثقافية".