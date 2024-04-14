جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطرح 116 وظيفة أكاديمية عن طريق المسابقة

طرحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، 116 وظيفة أكاديمية، ترغب شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أن هذه الوظائف تضمنت (79) وظيفة أكاديمية بدرجة (معيد)، يمكن للراغبين التقديم عليها من خلال الرابط التالي:
https://www.iau.edu.sa/ar/news/academic-jobs-at-iau-with-a-teaching-assistant-degree، و(37) وظيفة أكاديمية بدرجة (معلم ممارس) يتم التقدم لها من خلال الرابط التالي:
https://www.iau.edu.sa/ar/news/academic-jobs-at-iau-with-a-practicing-teacher-degree، وذلك حسب التفاصيل المرفقة بالرابط الإلكتروني من خلال موقع الجامعة.
وأشار الدكتور اليوسف إلى أن التقديم على الوظائف سيبدأ يوم الأحد المقبل من الساعة 7:30 صباحًا، حتى 2:30 ظهرًا من يوم الخميس الموافق 16 شوال الحالي، (لمدة 5 أيام)، وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، حيث اشترطت الجامعة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على معدل لا يقل عن تقدير جيد جدًا.
وأكد أن التقديم للوظائف لا يعد ترشيحًا نهائيًا، وأن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سيؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًا، وعلى المتقدم الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها، داعيًا الراغبين لمزيد من التفاصيل حول الشروط العامة للمسابقة الوظيفية، الاطلاع على الرابط الخاص بالإعلان بالموقع الإلكتروني للجامعة.