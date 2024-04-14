جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطرح 116 وظيفة أكاديمية عن طريق المسابقة

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أن هذه الوظائف تضمنت (79) وظيفة أكاديمية بدرجة (معيد)، يمكن للراغبين التقديم عليها من خلال الرابط التالي:

https://www.iau.edu.sa/ar/news/academic-jobs-at-iau-with-a-teaching-assistant-degree، و(37) وظيفة أكاديمية بدرجة (معلم ممارس) يتم التقدم لها من خلال الرابط التالي:

https://www.iau.edu.sa/ar/news/academic-jobs-at-iau-with-a-practicing-teacher-degree، وذلك حسب التفاصيل المرفقة بالرابط الإلكتروني من خلال موقع الجامعة.