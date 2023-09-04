أمانة العاصمة المقدسة تواصل جهودها في طمس الكتابات المشوهة بـ"عزيزية مكة"

تواصل أمانة العاصمة المقدسة حملتها في إزالة التشوهات البصرية وطمس ومعالجة الكتابات المشوّهة على جدران المباني والمرافق العامة.
يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وكالة البلديات تحت عنوان "لنحافظ على جمال مدينتنا"، خلال الأشهر القليلة الماضية والتي تستهدف فيها البلديات الفرعية والمرتبطة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.
وقد نفذت الإدارة العامة لتحسين المشهد البصري يوم الأربعاء الماضي حملة داخل نطاق بلدية العزيزية الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والقطاع الخاص، وذلك لطمس الكتابات المشوهة على الجدران داخل نطاق البلدية.
وأهابت أمانة العاصمة المقدسة بالمواطنين والمقيمين بضرورة المحافظة على واجهات المرافق والمباني، وتعزيز القيم للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها لتكون مكة أجمل.