أمانة العاصمة المقدسة تواصل جهودها في طمس الكتابات المشوهة بـ"عزيزية مكة"

وقد نفذت الإدارة العامة لتحسين المشهد البصري يوم الأربعاء الماضي حملة داخل نطاق بلدية العزيزية الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والقطاع الخاص، وذلك لطمس الكتابات المشوهة على الجدران داخل نطاق البلدية.