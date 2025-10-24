مكتب التربية العربي يكرم الفائزين في الملتقى الخليجي الأول للابتكار المالي

هنأ المدير العام لمكتبُ التربيةِ الفائزين والفائزات وأكد أن المكتب بادر إلى تنظيمِ هذا الملتقى بوصفه منصةً تفاعليةً تجمعُ الخبراتِ التربويةَ والماليةَ من الدولِ الأعضاءِ بالمكتب ، وتربطُ بين المعرفةِ والابتكارِ، من خلالِ فعالياتٍ متنوعةٍ بما يسهمُ في صقلِ مهاراتِ الطلبةِ الموهوبينَ، وتمكينِهم من تقديمِ منتجاتٍ ماليةٍ إبداعيةٍ تواكبُ تطلعاتِ التنميةِ في أوطانِهم.