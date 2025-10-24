مكتب التربية العربي يكرم الفائزين في الملتقى الخليجي الأول للابتكار المالي

كرم مكتب التربية العربي لدول الخليج 47 طالباً وطالبةً من طلاب التعليم العام بالدول الأعضاء شاركوا بـ (10) مشاريع في منافسات الملتقى الخليجي الأول للابتكار المالي الذي نظمه المكتب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العمانية خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2025 م .
ويهدف الملتقى إلى تنمية الوعي المالي لدى الطلبة عبر أنشطة عملية وتفاعلية، وتدريبهم على مهارات التفكير النقدي وصناعة القرار، و يؤكد حرص مكتب التربية العربي لدول الخليج على مواكبة تطلعات الدول الأعضاء في صناعة جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بروح ابتكارية ومسؤولية معرفية.
وفي الحفل الذي أقيم في ختام فعاليات الملتقى برعاية وزيرة التربية والتعليم العمانية الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية ، وحضور مديرعام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور محمد بن سعود آل مقبل .
هنأ المدير العام لمكتبُ التربيةِ الفائزين والفائزات وأكد أن المكتب بادر إلى تنظيمِ هذا الملتقى بوصفه منصةً تفاعليةً تجمعُ الخبراتِ التربويةَ والماليةَ من الدولِ الأعضاءِ بالمكتب ، وتربطُ بين المعرفةِ والابتكارِ، من خلالِ فعالياتٍ متنوعةٍ بما يسهمُ في صقلِ مهاراتِ الطلبةِ الموهوبينَ، وتمكينِهم من تقديمِ منتجاتٍ ماليةٍ إبداعيةٍ تواكبُ تطلعاتِ التنميةِ في أوطانِهم.