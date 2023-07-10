"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الريث والفطيحة وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على أبو عريش وضمد وصبيا وجازان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.