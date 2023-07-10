"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان وعسير).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الريث والفطيحة وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على أبو عريش وضمد وصبيا وجازان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على البرك والقحمة، تستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم والطائف وميسان والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والطائف حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا في درجات الحرارة لأعلى من 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والسليل والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة لأعلى من 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وسلوى وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.