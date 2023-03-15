"الموارد البشرية" تفوز بجائزة التطوع بالسعودية لتحقيقها مستهدفات العام 2025 في 2022

وأكدت "آل مبارك" أن الجائزة تعد تتويجًا لجهود الوزارة في تحقيق أحد مستهدفات المرحلة الثانية من برنامج التحول الوطني، والمتمثل في تجاوز أعداد المتطوعين لأكثر من 658 ألف متطوع ومتطوعة في العام الماضي 2022 م، بينما كان مقررًا الوصول إلى 600 ألف متطوع بحلول العام 2025م.