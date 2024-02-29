الأحد المقبل.. انطلاق فعاليّات "أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات - RIDW24"

وتضم فعاليّات الأسبوع انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للمركز السعودي للتحكيم التجاري والمعرض المصاحب، بعنوان: "تسوية المنازعات في عالم متغير: الاتجاهات والفرص الجديدة"، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بحضور عددٍ من أصحاب السمو والمعالي من الوزراء، بينهم وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير العدل البحريني، الأستاذ نواف المعاودة، ووزير القانون والداخلية في سنغافورة، الأستاذ ك. شانموجام، والأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، الدكتور مارسين زيبلاك؛ ونخبة من المتحدثين المحليين والدوليين الآخرين.