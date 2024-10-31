انتشار الدراجات النارية والخيول في "حجز الشرائع" يُثير القلق ويُزعج الأهالي في عطلات نهاية الأسبوع

وبجانب الدراجات النارية، تنتشر في الموقع أعداد كبيرة من الخيول تتجاوز أعدادها العشرين، إذ تصطف في طابور واحد ويتنقل أصحابها بها بشكل مستمر، وعلى الرغم من تميز وجود الخيول كتجربة ترفيهية، إلا أن افتقار التنظيم والنظافة يسبب مشكلة بيئية وصحية، حيث تُترك مخلفات الخيول متناثرة في الموقع، مما يؤدي إلى انتشار روائح كريهة تُزعج الأهالي والزوار، فضلاً عن احتمالات تعرض الأطفال إلى الأذى بسبب قربهم من الخيول وقيادتهم لها دون إشراف مناسب، واستخدام الحجز كمضمار للسباق بين الخيول مما يزيد من خطر الإصابة.