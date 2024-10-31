انتشار الدراجات النارية والخيول في "حجز الشرائع" يُثير القلق ويُزعج الأهالي في عطلات نهاية الأسبوع

بات حجز الشرائع، الذي يُعد متنفسًا مهمًا للعائلات وسكان مخططات الشرائع بمكة المكرمة، يعاني بسبب ظاهرة انتشار الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي والخيول بشكل لافت، مما تسبب في إزعاج العديد من الأهالي والزوار، خصوصًا في عطلات نهاية الأسبوع التي تشهد توافدًا كبيرًا من العائلات والأطفال للاستمتاع بالطبيعة والهواء الطلق.
"سبق" وثقت جانبًا من هذه الظاهرة، إذ تستغل مجموعة من أصحاب الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي هذه المساحة المفتوحة بهدف تحقيق أرباح مادية، إذ يقدمون خدمات تأجير هذه الدراجات للزوار، بينما تغيب عنهم تمامًا اشتراطات السلامة التي تكفل حماية مستخدميها، ولاسيما الأطفال والشباب الذين يفتقرون إلى الخبرة في القيادة.
وتكمن خطورة الوضع في عدم وجود تنظيم يضبط هذه الأنشطة، مما يسمح للبعض بقيادة الدراجات بسرعات عالية، محولين الحجز إلى ما يشبه حلبة سباق رالي، حيث يتسابقون ويتجولون بسرعات تتجاوز الحدود الآمنة، ويدخلون إلى المسار الخاص للمشاة معرضين حياة الزوار للخطر ومسببين إزعاجًا شديدًا للعائلات الموجودة بالمكان.
وبجانب الدراجات النارية، تنتشر في الموقع أعداد كبيرة من الخيول تتجاوز أعدادها العشرين، إذ تصطف في طابور واحد ويتنقل أصحابها بها بشكل مستمر، وعلى الرغم من تميز وجود الخيول كتجربة ترفيهية، إلا أن افتقار التنظيم والنظافة يسبب مشكلة بيئية وصحية، حيث تُترك مخلفات الخيول متناثرة في الموقع، مما يؤدي إلى انتشار روائح كريهة تُزعج الأهالي والزوار، فضلاً عن احتمالات تعرض الأطفال إلى الأذى بسبب قربهم من الخيول وقيادتهم لها دون إشراف مناسب، واستخدام الحجز كمضمار للسباق بين الخيول مما يزيد من خطر الإصابة.
وطالب العديد من سكان المنطقة الجهات المعنية بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الظاهرة التي تفشت في حجز الشرائع، وذلك من خلال تنظيم هذه الأنشطة أو تخصيص مساحات خاصة لها بعيدًا عن مناطق التجمعات العائلية.
وأكد السكان أن هذا المكان ينبغي أن يبقى متنفسًا آمنًا ومريحًا للجميع، حيث أبدوا مخاوفهم من تزايد الحوادث والإزعاج في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، مطالبين بتوفير دوريات رقابية تتابع الأنشطة في الموقع وتضمن سلامة الزوار.
ويُعد حجز الشرائع واحدًا من أهم المواقع الترفيهية لسكان مكة، مما يجعل تنظيم الأنشطة فيه ضرورة قصوى لضمان أمن وسلامة الجميع، خصوصًا في ظل زيادة الإقبال على الموقع خلال عطلات نهاية الأسبوع.
وتبقى آمال الأهالي متعلقة بتحقيق هذه المطالب وتنظيم الأنشطة الترفيهية بما يضمن تلبية رغبات الزوار مع الحفاظ على السلامة والنظام.