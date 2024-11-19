يناقش تهديدات الأمن البحري في عصر الذكاء الاصطناعي.. "الرويلي" يدشن "الملتقى البحري"

وقالت وزارة الدفاع عبر حسابها في منصة "إكس": استُهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد الغريبي، كلمة أكد فيها أن الملتقى سيناقش الاتجاهات والتهديدات للأمن البحري في عصر الذكاء الاصطناعي، بمشاركة متحدثين وخبراء متخصصين أكاديميين وعسكريين من مختلف أنحاء العالم.