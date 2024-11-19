يناقش تهديدات الأمن البحري في عصر الذكاء الاصطناعي.. "الرويلي" يدشن "الملتقى البحري"

دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، برعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث الذي تُنظِّمه القوات البحرية بالمنطقة الشرقية تحت عنوان "الأمن البحري في عصر الذكاء الاصطناعي - الاتجاهات والتهديدات".
وقالت وزارة الدفاع عبر حسابها في منصة "إكس": استُهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد الغريبي، كلمة أكد فيها أن الملتقى سيناقش الاتجاهات والتهديدات للأمن البحري في عصر الذكاء الاصطناعي، بمشاركة متحدثين وخبراء متخصصين أكاديميين وعسكريين من مختلف أنحاء العالم.
وأضافت: عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن الملتقى وأهدافه ومحاوره التي سيناقشها 42 متحدثًا في الجلسات الحوارية وورش العمل، ثم التقطت الصور التذكارية لرئيس هيئة الأركان العامة مع ضيوف الملتقى من أصحاب المعالي والسعادة من الدول الشقيقة والصديقة.