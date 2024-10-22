"تنمية البحث والتطوير والابتكار" تطلق مهامَّ وطنية لتقليل الإصابة بالأمراض بنسبة 50% بحلول 2035

وبيّن أن هذه المهام تأتي في إطار الجهود الوطنية للحدّ من الأمراض وتحسين الرعاية الصحية للمجتمع السعودي، مشيرًا إلى إطلاق تحالفَيْن بحثيَّيْن يدعمان الأبحاث في مجالات أمراض السرطان والأمراض المعدية، إضافةً إلى تخصيص 120 مليون ريال لدعم أكثر من 100 مجموعة بحثية من القطاعين الخاص والعام والجامعات؛ بهدف إيجاد حلول جذرية لهذه التحديات الصحية.