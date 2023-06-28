الشرطة السويدية توافق على تنظيم مظاهرة صغيرة خارج مسجد لحرق القرآن

فيما قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون في وقت سابق إن بلاده لا تزال ترغب في الانضمام إلى حلف الأطلسي قبل أو خلال عقد قمة للمنظمة في فيلنيوس الشهر المقبل، على الرغم من أنها ليست متأكدة من قدرتها على تحقيق هذا بحلول ذلك الوقت.