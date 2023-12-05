لتسليط الضوء على جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.. "الربيعة" في زيارة رسمية للهند

جدير بالذكر أن هذه الزيارات الدولية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لوزارة الحج والعمرة وشركائها في منظومة الحج والعمرة، لمد جسور التواصل والتعاون مع دول العالم، والتعريف بالخدمات الاستثنائية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للمعتمرين والزوار الذين يفدون إليها، وزيارة الحرمين الشريفين، أو زيارة المواقع التاريخية والإسلامية، وكافة مناطق المملكة التي ترحب بضيوفها من مختلف بقاع العالم، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة لتسهيل وتجويد الإجراءات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والاستفادة من البرامج المتاحة وإثراء تجربتهم، انطلاقًا من سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم، لخلق أفضل تجربة لضيوف الرحمن وإحداث نقلة نوعية ومتفردة في تجربة العمرة والزيارة.