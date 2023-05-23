انطلاقة "علي وريانة" نحو الفضاء.. أعادت إلى الأذهان تجربة فريدة لسلطان بن سلمان قبل 37 عاماً
أعادت رحلة رائدي الفضاء السعوديان "علي" و"ريانة" أمس، الذاكرة لرحلة تاريخية مماثلة كانت للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الفضاء قبل قرابة 37 عامًا مضت.
والتقت "سبق" عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي للحديث عن تفاصيل هذه الرحلة التاريخية.
وقال "الخليوي": في الساعة السابعة وثلاث وثلاثين دقيقة صباحًا بتوقيت فلوريدا، التي توافق الساعة الثانية وثلاث وثلاثين دقيقة بتوقيت السعودية، يوم الاثنين 29 رمضان1405 هـ، الموافق 17 يونيو 1985م، انطلق المكوك (ديسكفري STS-51G ) من (مركز كينيدي للفضاء Kennedy Space Center )بفلوريدا، وعلى متنه طاقم من 7 رواد فضاء من ثلاث جنسيات: سعودية وأمريكية وفرنسية، أحدهم أول رائد فضاء عربي مسلم، هو الأمير الشاب سلطان بن سلمان.
وأضاف: حمل ديسكفري STS-51G في هذه الرحلة 3 أقمار صناعية للاتصالات، هي عربي «عرب سات»، مكسيكي «موريلوس» وأمريكي «تلستار»، إضافة إلى قمر صناعي أمريكي صغير للأبحاث والكشف عن «الثقوب السوداء» «سبارتان 1»، و3 أجهزة«بام-دي» (PAM-D) لدفع الأقمار الصناعية الثلاثة إلى المدارات العالية، وأجهزة وعلب ومعدات خاصة بتجارب علمية.
وأردف: استغرقت هذه الرحلة في الفضاء «7» أيام وساعة واحدة و«38» دقيقة و«52» ثانية، دار فيها المكوك حول الأرض «112» دورة بارتفاع 387 ألف كيلومتر عن سطح الأرض، وكانت تشرق الشمس 16 مرة خلال 24 ساعة؛ ولذلك استفتى الأمير سلطان بن سلمان مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن باز في وضع أوقات الصلوات والسجود مع انعدام الجاذبية والصيام ورؤية الهلال، وصام آخر أيام رمضان في الفضاء بعد تناوله السحور في مركز كينيدي، وأدى صلاة الفجر على منصة إطلاق المكوك، وقضى كامل أيام عيد الفطر المبارك في الفضاء محتفلاً بهذا الإنجاز الذي يعود نفعه للأمة العربية والإسلامية.
وتابع: أجرى الملك فهد مكالمة فيديو مع الأمير الشاب وهو في الفضاء؛ ليطمئن عليه، ويشكره لتمثيله الوطن العربي خير تمثيل، وقد نقلت القناة الرسمية السعودية هذه المكالمة.
وقال "الخليوي": بعد إتمام الأيام السبعة، وتنفيذ مهمات وتجارب رواد الفضاء السبعة، هبط المكوك في الـ9:11 صباحًا بتوقيت كاليفورنيا والـ16:11 بتوقيت المملكة العربية السعودية من يوم الاثنين 6 شوال 1405 هـ، الموافق 24 يونيو 1985م في قاعدة إدواردز الجوية (Edwards Air Base) بكاليفورنيا.
وأضاف: بلغت عدد التجارب التي قام بها الأمير سلطان بن سلمان خمس تجارب اشتملت على التقاط صور فضائية بزوايا مختلفة ودقة غير معهودة للمنطقة، ورصد هلال شهر شوال، وتجربة فصل السوائل وكذلك تجربة الغاز المتأين في الفضاء، والمشاركة في تجربة طبية فرنسية.