انطلاقة "علي وريانة" نحو الفضاء.. أعادت إلى الأذهان تجربة فريدة لسلطان بن سلمان قبل 37 عاماً

وأردف: استغرقت هذه الرحلة في الفضاء «7» أيام وساعة واحدة و«38» دقيقة و«52» ثانية، دار فيها المكوك حول الأرض «112» دورة بارتفاع 387 ألف كيلومتر عن سطح الأرض، وكانت تشرق الشمس 16 مرة خلال 24 ساعة؛ ولذلك استفتى الأمير سلطان بن سلمان مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن باز في وضع أوقات الصلوات والسجود مع انعدام الجاذبية والصيام ورؤية الهلال، وصام آخر أيام رمضان في الفضاء بعد تناوله السحور في مركز كينيدي، وأدى صلاة الفجر على منصة إطلاق المكوك، وقضى كامل أيام عيد الفطر المبارك في الفضاء محتفلاً بهذا الإنجاز الذي يعود نفعه للأمة العربية والإسلامية.